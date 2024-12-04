Собянин: В Москве создана единая система поддержки людей с инвалидностью

Самую большую часть пациентов в центре представляют люди с тяжёлыми нарушениями функции движения 3 декабря, в Международный день инвалидов, мэр Москвы Сергей Собянин совместно с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным посетил научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой.