Собянин: В Москве создана единая система поддержки людей с инвалидностью

Самую большую часть пациентов в центре представляют люди с тяжёлыми нарушениями функции движения 3 декабря, в Международный день инвалидов, мэр Москвы Сергей Собянин совместно с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным посетил научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой.
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