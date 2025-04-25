Политика как он...
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Политика как она есть

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На границе Индии и Пакистана в Кашмире произошла стрельба

На границе Индии и Пакистана в Кашмире произошла стрельба

В минувший четверг вечером на границе Индии и Пакистана в Кашмире началась перестрелка. Как сообщил индийский телеканал NDTV, вооруженные силы Индии «эффективно ответили» на провокационный огонь, открытый пакистанскими войсками на линии фактического разграничения между двумя государствами.

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