На границе Индии и Пакистана в Кашмире произошла стрельба

Политика как она есть

В минувший четверг вечером на границе Индии и Пакистана в Кашмире началась перестрелка. Как сообщил индийский телеканал NDTV, вооруженные силы Индии «эффективно ответили» на провокационный огонь, открытый пакистанскими войсками на линии фактического разграничения между двумя государствами.