Форум молодых педагогов прошел в Чехове

Молодые специалисты сферы образования из Чехова приняли участие в профессиональном форуме. Учителя познакомились с новыми технологиями и педагогическими методиками, а также узнали о программах общероссийского профсоюза образования.
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