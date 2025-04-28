"Вы многодетная? Это временно!": Опека забрала семерых детей, интернат "поставил на счётчик"

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Комментарии
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Irina Krasnova
почему нет помощи?  Они же на пособия жили..  Что за глупости вы пишите про &lt;нет справедливости&gt;?  В другой стране, если живет с мужчиной,  сразу бы отняли пособия - а у нас сквозь пальцы смотрят.  Дети чуть не сгорели на пожаре - это нормально детей подвергать такой опасности ?
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1 час.
IK
Irina Krasnova
Причем тут мигранты?  У мигрантов дети не горят в домах..
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1 час.
L
Lehanaizhe
Это что за приписка жирным шрифтом? Не вяжется с изначальной историей. Агрессивно, ювенальненько, как я бы сказал
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8 мин.
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