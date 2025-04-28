Царьград Коллаж Царьграда В Саратове у матери пятерых детей, беременной близнецами, сгорел дом.
"Вы многодетная? Это временно!": Опека забрала семерых детей, интернат "поставил на счётчик"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Irina Krasnova
почему нет помощи? Они же на пособия жили.. Что за глупости вы пишите про <нет справедливости>? В другой стране, если живет с мужчиной, сразу бы отняли пособия - а у нас сквозь пальцы смотрят. Дети чуть не сгорели на пожаре - это нормально детей подвергать такой опасности ?
Ответить
1 час.
IK
Irina Krasnova
Причем тут мигранты? У мигрантов дети не горят в домах..
Ответить
1 час.
L
Lehanaizhe
Это что за приписка жирным шрифтом? Не вяжется с изначальной историей. Агрессивно, ювенальненько, как я бы сказал
Ответить
8 мин.
Свежие комментарии