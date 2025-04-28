"Вы многодетная? Это временно!": Опека забрала семерых детей, интернат "поставил на счётчик"

Irina Krasnova

почему нет помощи? Они же на пособия жили.. Что за глупости вы пишите про <нет справедливости>? В другой стране, если живет с мужчиной, сразу бы отняли пособия - а у нас сквозь пальцы смотрят. Дети чуть не сгорели на пожаре - это нормально детей подвергать такой опасности ?