ФСБ рассекретила данные об экспериментах гитлеровцев над людьми в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в преддверии Дня Победы сообщило о рассекречивании документа, касающегося медицинских экспериментов, которые гитлеровцы проводили над людьми во время оккупации Крыма.
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