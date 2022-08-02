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«Вынуждены считаться с Россией»: Тель-Авив отказался поставлять оружие Украине

«Вынуждены считаться с Россией»: Тель-Авив отказался поставлять оружие Украине

Израиль не будет рисковать безопасностью своих граждан, передавая оружие Киеву.   Об этом в эфире интернет-канала «Власть & Влащенко» заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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