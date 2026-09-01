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Татар-информ

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Немецкие волейболистки вышли в четвертьфинал Евро-2026, одолев Бельгию

Немецкие волейболистки вышли в четвертьфинал Евро-2026, одолев Бельгию

Женская сборная Германии продолжает борьбу за медали Чемпионата Европы — 2026. В матче 1/8 финала немки сломили сопротивление команды Бельгии, победив со счетом 3:2 (20:25, 25:21, 25:20, 25:27, 15:8).

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