Немецкие волейболистки вышли в четвертьфинал Евро-2026, одолев Бельгию

Женская сборная Германии продолжает борьбу за медали Чемпионата Европы — 2026. В матче 1/8 финала немки сломили сопротивление команды Бельгии, победив со счетом 3:2 (20:25, 25:21, 25:20, 25:27, 15:8).
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