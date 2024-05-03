Странная смерть семейной пары из России в Индии. Местные говорят: "Это опасно даже обсуждать"

Странная смерть семейной пары из России в Индии обросла удивительными подробностями. О том, что же на самом деле случилось в долине реки Парвати, где были найдены обнажённые тела Максима и Анны, местные даже упоминать боятся, говорят: "Это опасно даже обсуждать".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии