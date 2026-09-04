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Минобрнауки планирует увеличить число иностранных студентов до 500 тысяч

Минобрнауки планирует увеличить число иностранных студентов до 500 тысяч

Сейчас в российских вузах учатся 422 тыс. иностранцев. Для достижения цели ведомство создает систему отбора и поддержки: впервые выданы гранты по нацпроекту "Молодежь и дети", готовится реестр проверенных рекрутинговых агентств.

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