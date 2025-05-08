Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Причина простая,он "Осел"!Алиев отказался о...
  • владимир рябченко
    Очередная марионетка, похоже..."Проявите мужеств...
  • Сергей Захаров
    Как говорила правильной дорогой идете товарищи правильные слова ИК местуУкраинского конст...

Такое впечатление, что кто-то хочет специально пристроить побольше мигрантов в какие-то определённые сектора

Такое впечатление, что кто-то хочет специально пристроить побольше мигрантов в какие-то определённые сектора

Депутат Матвеев: "Мигрантов завозят так, словно есть некий план. Придётся снимать войска с фронта" На недавнем заседании коллегии МВД президенту докладывали о катастрофической ситуации с кадрами в полиции, обратил внимание депутат Государственной думы Михаил Матвеев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РВ
Рафаиль Вахитов
&quot;Будьте осторожны со своими желаниях - они имеют свойство сбываться&quot; М.Булгаков. Русские со времён М.Ломоносова мечтают о Великих Предках Скифах и Сармат и Господь Бог услышал мольбы русского народа и послал русским ГЕНЕТИЧЕСКИХ потомков скифа и сармат. Через N-поколении у русского народа обнаружат у-ДНК Скифа и Сармат и  русские ГОРДО могут сказать что у них в крови текут гены Великих Предков и они наследники древней Истории Великого Турана.
Ответить
13 час.
наверх