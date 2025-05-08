Такое впечатление, что кто-то хочет специально пристроить побольше мигрантов в какие-то определённые сектора

РВ

Рафаиль Вахитов

"Будьте осторожны со своими желаниях - они имеют свойство сбываться" М.Булгаков. Русские со времён М.Ломоносова мечтают о Великих Предках Скифах и Сармат и Господь Бог услышал мольбы русского народа и послал русским ГЕНЕТИЧЕСКИХ потомков скифа и сармат. Через N-поколении у русского народа обнаружат у-ДНК Скифа и Сармат и русские ГОРДО могут сказать что у них в крови текут гены Великих Предков и они наследники древней Истории Великого Турана.