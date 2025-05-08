Такое впечатление, что кто-то хочет специально пристроить побольше мигрантов в какие-то определённые сектора

Депутат Матвеев: "Мигрантов завозят так, словно есть некий план. Придётся снимать войска с фронта" На недавнем заседании коллегии МВД президенту докладывали о катастрофической ситуации с кадрами в полиции, обратил внимание депутат Государственной думы Михаил Матвеев.
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