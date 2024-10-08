400 кол-центров и подельники в России: как работают украинские схемы телефонного мошенничества

Телефонные мошенники в России ежедневно совершают до 20 млн звонков. Об этом RT сообщили в Сбере. По данным банка, в схемах вымогательства задействованы около 400 кол-центров, работающих с территории Украины.
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