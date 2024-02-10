Кадыров назвал реакцию простых американцев на интервью Путина шокирующей

Интервью он назвал интересным, подчеркнув, что Путин выглядит "отличником среди всех президентов мира" Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал шокирующей реакцию обычных американцев на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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