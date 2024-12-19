Назван топ-5 достопримечательностей Карелии для автопутешественников из других регионов

Карелия – край зеркальных озер, непроходимых лесов и чистейших рек. Туристы приезжают в Карелию не просто отдохнуть, а соприкоснуться с природой: здесь можно посетить заповедные места, полюбоваться водопадами, прогуляться по лесу и насобирать ягод или грибов.
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