Назван топ-5 достопримечательностей Карелии для автопутешественников из других регионов

Карелия – край зеркальных озер, непроходимых лесов и чистейших рек. Туристы приезжают в Карелию не просто отдохнуть, а соприкоснуться с природой: здесь можно посетить заповедные места, полюбоваться водопадами, прогуляться по лесу и насобирать ягод или грибов.