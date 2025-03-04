Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сесть за стол переговоров для достижения мирного урегулирования конфликта.
Без извинений: Зеленский предложил Трампу «все исправить» после конфликта
Комментарии
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ninikooo Митусова
А он будет вести переговоры исключительно в интересах США? Судьба своего оставшегося народа его не колышет?
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2 д.
Bogdan Stupin
Не надо иметь в активе ни диплома МГИМО,ни опыта не то что дипломатической работы, а хотя бы деятельности в качестве дворника территории консульства страны Мурляндии, для того, чтобы не клюнуть на тот бред, который предлагается бандеровщиной. ТАКОЕ могут всерьез предлагать либо генетические олигофрены, либо уникальные наглецы. Уверенные в том,что ВСЕ вокруг них - сплошные конченные идиоты.
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1 д.
М
Мария
Свой народ у него в Израиле. Для Израиля он очищает территорию Украины от кастрюль. Делает это очень успешно. Было на Украине 52 млн. население. Сейчас не осталось и 20 млн. Так что преуспел.
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1 д.
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