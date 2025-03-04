Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зеленский готов к переговорам: первыми шагами должны стать обмен пленных и перемирие

Зеленский готов к переговорам: первыми шагами должны стать обмен пленных и перемирие

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сесть за стол переговоров для достижения мирного урегулирования конфликта.

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Комментарии
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М
Мария
Наркочучело. Уже бы молчал.
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13 час.
ninikooo Митусова
А он будет вести переговоры исключительно в интересах США? Судьба своего оставшегося народа его не колышет?
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13 час.
Bogdan Stupin
Не надо иметь в активе ни диплома МГИМО,ни опыта не то что дипломатической работы, а хотя бы  деятельности в качестве дворника территории консульства страны Мурляндии, для того, чтобы не клюнуть на тот бред, который предлагается бандеровщиной. ТАКОЕ могут всерьез предлагать либо генетические олигофрены, либо уникальные наглецы. Уверенные в  том,что ВСЕ вокруг них - сплошные конченные идиоты.
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7 час.
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