Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сесть за стол переговоров для достижения мирного урегулирования конфликта.
Зеленский готов к переговорам: первыми шагами должны стать обмен пленных и перемирие
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Наркочучело. Уже бы молчал.
Ответить
13 час.
ninikooo Митусова
А он будет вести переговоры исключительно в интересах США? Судьба своего оставшегося народа его не колышет?
Ответить
13 час.
Bogdan Stupin
Не надо иметь в активе ни диплома МГИМО,ни опыта не то что дипломатической работы, а хотя бы деятельности в качестве дворника территории консульства страны Мурляндии, для того, чтобы не клюнуть на тот бред, который предлагается бандеровщиной. ТАКОЕ могут всерьез предлагать либо генетические олигофрены, либо уникальные наглецы. Уверенные в том,что ВСЕ вокруг них - сплошные конченные идиоты.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии