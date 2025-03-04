Зеленский готов к переговорам: первыми шагами должны стать обмен пленных и перемирие

Bogdan Stupin

Не надо иметь в активе ни диплома МГИМО,ни опыта не то что дипломатической работы, а хотя бы деятельности в качестве дворника территории консульства страны Мурляндии, для того, чтобы не клюнуть на тот бред, который предлагается бандеровщиной. ТАКОЕ могут всерьез предлагать либо генетические олигофрены, либо уникальные наглецы. Уверенные в том,что ВСЕ вокруг них - сплошные конченные идиоты.