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МОСИНФОРМ

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Столичный конкурс «Бюджет для граждан» объединил участников из 18 регионов страны

Столичный конкурс «Бюджет для граждан» объединил участников из 18 регионов страны

На 13-й ежегодный конкурс «Бюджет для граждан» поступило 210 работ — больше, чем за любой предыдущий год.

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