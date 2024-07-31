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Кочетков о сезоне в «Каролине»: «В целом – положительно, но есть куда расти. Любая игра в Кубке Стэнли — хороший опыт»

— Как оцените для себя прошедший сезон НХЛ? — В целом – положительно. Начал робко, но во второй половине сезона включился, выровнял более-менее свою игру.

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