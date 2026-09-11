Al-Joumhouriya: Хуситы подделали речь Тарика Салеха с помощью ИИ

Хуситы заявили об установлении контроля над стратегически важными областями в Йемене. Противники обвиняют их в подделке речи вице-президента Йемена с помощью ИИ.
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