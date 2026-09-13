Артур Орлов признался в любви к мультфильму "Маша и Медведь"

Артур Орлов, глава "Движения первых", в интервью с РИА Новости рассказал о своей любви к мультфильму "Маша и Медведь".
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