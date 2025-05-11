Как растет миндаль: все секреты успешного выращивания

Когда речь идет о том, как растет миндаль, невозможно не упомянуть о его красоте и плодородии. Этот кустарник, хотя многие ошибочно считают его орехом, на самом деле принадлежит к роду сливы и очаровывает в первую очередь своим цветением.
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