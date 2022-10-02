Вечерний Новосибирск

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Мошенничество на 62 млн рублей раскрыто в Чановском райне

Мошенничество на 62 млн рублей раскрыто в Чановском райне

Как следует из информации размещенной на сайте Следственного управления СК РФ по Новосибирской области, фигурант дела 38 летний директор ООО «Абсолют», в период 22 июня 2018 года по 27 декабря 2018 год в рамках муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания насосно-фильтровальной станции (предназначенной для водозабора и очистки подаваемой населению воды), в поселке Новояркуль Чановского района Новосибирской области, злоупотребил доверием заказчика, завысил объем выполненных работ и заменил часть использованного оборудования на более дешевое, в результате чего получил денежные средства в сумме более 62 млн рублей, причинив своими преступными корыстными действиями Озеро-Карачинскому сельсовету Чановского района Новосибирской области материальный ущерб на указанную сумму.

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