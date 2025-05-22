Илон Маск не понял, для чего правительство США выделяло узбекам огромные деньги.
25 млрд руб. дали Узбекистану, чтобы "нас уничтожить"?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИГ
ИРИНА ГОЛИКОВА
Давно надо вводить смертную казнь. Миграционную политику поддерживают в таком виде- предатели. Почему бы нам не взять за пример организацию мигрантов в Эмиратах? Но в нашей стране все направлено на уничтожение народа!!!
Ответить
12 час.
Регина Толстоброва
раздают кому захотят деньги наших налогоплательщиков.
Ответить
10 час.
ninikooo Митусова
Закон о визовом въезде и Закон о трудовой миграции! Остальных лишить купленного гражданства РФ, соцпособий и эшелонами всех на родины , с дактилоскопированием, чтобы ни один не вздумал вернуться! Пусть едут в Великобританию и США- пусть там решают все из проблемы. С нас хватит- за столько лет « наелись» их присутствия. Сколько они миллионов рублей из госказны наших денег вытянули?! С чего?! Ради чего?! Пусть теперь сказку о дружбе народов Трамп рассказывает. Пусть еще с собой прихватят своих лоббистов- у них как раз в Британии и в США уже виллы куплены на деньги диаспор.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии