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  • ninikooo Митусова
    Закон о визовом въезде и Закон о трудовой миграции! Остальных лишить купленного гражданства РФ, соцпособий и эшелонам...25 млрд руб. дали...
  • Александр
    Зря ты,Алексндр,на Клима Жукова наезжаешь не по делу.Он прекрасный специалист в своей области-истории,и мужик чрезвыч...Безысходность кос...
  • Регина Толстоброва
    раздают кому захотят деньги наших налогоплательщиков.25 млрд руб. дали...

25 млрд руб. дали Узбекистану, чтобы "нас уничтожить"?

25 млрд руб. дали Узбекистану, чтобы "нас уничтожить"?

Илон Маск не понял, для чего правительство США выделяло узбекам огромные деньги.

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Комментарии
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ИГ
ИРИНА ГОЛИКОВА
Давно надо вводить смертную казнь. Миграционную политику поддерживают в таком виде- предатели. Почему бы нам не взять за пример организацию мигрантов в Эмиратах?  Но в нашей стране все направлено на уничтожение народа!!!
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12 час.
Регина Толстоброва
раздают кому захотят деньги наших налогоплательщиков.
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10 час.
ninikooo Митусова
Закон о визовом въезде и Закон о трудовой миграции! Остальных лишить купленного гражданства РФ, соцпособий и эшелонами всех на родины , с дактилоскопированием, чтобы ни один не вздумал вернуться! Пусть едут в Великобританию и США- пусть там решают все из проблемы. С нас хватит- за столько лет « наелись» их присутствия. Сколько они миллионов рублей из госказны наших денег вытянули?! С чего?! Ради чего?! Пусть теперь сказку о дружбе народов Трамп рассказывает. Пусть еще с собой прихватят своих лоббистов- у них как раз в Британии и в США уже виллы куплены на деньги диаспор.
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3 час.
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