25 млрд руб. дали Узбекистану, чтобы "нас уничтожить"?

Давно надо вводить смертную казнь. Миграционную политику поддерживают в таком виде- предатели. Почему бы нам не взять за пример организацию мигрантов в Эмиратах? Но в нашей стране все направлено на уничтожение народа!!!

ninikooo Митусова

Закон о визовом въезде и Закон о трудовой миграции! Остальных лишить купленного гражданства РФ, соцпособий и эшелонами всех на родины , с дактилоскопированием, чтобы ни один не вздумал вернуться! Пусть едут в Великобританию и США- пусть там решают все из проблемы. С нас хватит- за столько лет « наелись» их присутствия. Сколько они миллионов рублей из госказны наших денег вытянули?! С чего?! Ради чего?! Пусть теперь сказку о дружбе народов Трамп рассказывает. Пусть еще с собой прихватят своих лоббистов- у них как раз в Британии и в США уже виллы куплены на деньги диаспор.