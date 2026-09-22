Суть Событий
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Суть Событий

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Ксения Бородина подала в суд на блогершу, раскритиковавшую ее мужа

Ксения Бородина подала в суд на блогершу, раскритиковавшую ее мужа

Ксения Бородина год назад вышла замуж за Николая Сердюкова, с которым познакомилась на одном из шоу. Ее выбор, однако, был встречен непониманием как со стороны других медийных персон, так и простых пользователей сети.

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