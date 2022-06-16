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´Каникулы без дыма и огня´. Бобруйск.

´Каникулы без дыма и огня´. Бобруйск.

В лагере ´Бобренок´ прошла акция ´Каникулы без дыма и огня!´ с участием спасателей Бобруйска.Ребятам в ходе беседы на помнили про основные правила безопасного поведения в летний период.

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