Основатель NVIDIA заявил, что США потребуется до 20 лет для достижения независимости по поставкам чипов

Усилия властей США по достижению суверенитета в сфере поставок полупроводниковых компонентов, по мнению бессменного руководителя и основателя NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang), принесут свои плоды на промежутке от десяти до двадцати лет.
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