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Мировое обозрение

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Основатель NVIDIA заявил, что США потребуется до 20 лет для достижения независимости по поставкам чипов

Основатель NVIDIA заявил, что США потребуется до 20 лет для достижения независимости по поставкам чипов

Усилия властей США по достижению суверенитета в сфере поставок полупроводниковых компонентов, по мнению бессменного руководителя и основателя NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang), принесут свои плоды на промежутке от десяти до двадцати лет.

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