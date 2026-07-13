Ни копейки скидки. 🔹СПб ГБАУ "Смольнинское" определилось с компанией, которая для нужд Петербурга поставит 17 легковых автомобилей.
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Ни копейки скидки. 🔹СПб ГБАУ "Смольнинское" определилось с компанией, которая для нужд Петербурга поставит 17 легковых автомобилей.