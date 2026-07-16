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Царьград

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Небензя: Россия ждёт от нового генсека ООН беспристрастности в украинском вопросе

Небензя: Россия ждёт от нового генсека ООН беспристрастности в украинском вопросе

Дипломат высказался об ожиданиях касательно нового главы ООН.Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что следующий глава организации будет более беспристрастным в вопросах украинского кризиса, чем нынешний.

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