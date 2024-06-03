Столичные росгвардейцы приняли участие в безвозмездной сдаче крови

В рамках всероссийской ведомственной акции «От сердца к сердцу» свыше 50 сотрудников подразделений Главного управления Росгвардии по Москве безвозмездно сдали кровь для Городской клинической больницы № 52 столичного департамента здравоохранения.
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