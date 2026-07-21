Акции Nebius выросли на 7% на раскрытии доли Nvidia

Nvidia владеет долей 9,3% в Nebius, неооблачной компании Аркадия Воложа. Большая часть из них предусмотрена варрантом, который Nvidia приобрела в марте и не может исполнить раньше сентября, однако она уже считается владельцем этой доли в соответствии с правилами SEC.