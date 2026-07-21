Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

42 подписчика

Акции Nebius выросли на 7% на раскрытии доли Nvidia

Акции Nebius выросли на 7% на раскрытии доли Nvidia

Nvidia владеет долей 9,3% в Nebius, неооблачной компании Аркадия Воложа. Большая часть из них предусмотрена варрантом, который Nvidia приобрела в марте и не может исполнить раньше сентября, однако она уже считается владельцем этой доли в соответствии с правилами SEC.

Вернуться к статье