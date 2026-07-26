Предатели шатают Россию, используя беглохохлов как торпеду...

Очень хороший текст (картинкой) взятый с Перемог:И комментарий к нему: "Не, это не явная лажа, а именно хохлятская тайная ложа гадит.
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