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Предатели шатают Россию, используя беглохохлов как торпеду...

Предатели шатают Россию, используя беглохохлов как торпеду...

Очень   хороший  текст (картинкой) взятый с  Перемог:И комментарий  к нему: "Не, это не явная лажа, а именно хохлятская тайная ложа гадит.

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