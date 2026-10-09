В Киеве назвали срок уничтожения мостов через Днепр в Запорожье

На совещании в офисе Зеленского докладывали о том, что к концу осени ВС РФ могут уничтожить или серьёзно повредить все мосты через Днепр в Запорожье, что осложнит логистику запорожской группировки.
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