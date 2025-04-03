Часть экспертных экспертов пытается горлом отменить фильтрацию в Шереметьево...

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Не нравится народ в России - так за чем же едете туда? В военное время проверка тех кто въезжает на территорию России необходима ради безопасности всех живущих в её регионах. Такие меры применяли всегда - обоснованность этих мер очевидна. Раньше граждане России были открыты и всем доверяли на слово, но нас наши бывшие сограждане по СССР долго приучали своими действиями и поведением к осмотрительности - что ж теперь обижаться на нас?