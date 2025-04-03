Сначала беглохахлы обвинили русскую армию в неумении воевать, назвав её "армией Лаоса", а русских генералов "лампасниками", потом поддержали мятеж питерского урки, потом объявили СВО "гражданской войной"(с какого перепугу-то???), а русских солдат обвинили в братоубийстве.
Часть экспертных экспертов пытается горлом отменить фильтрацию в Шереметьево...
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Не нравится народ в России - так за чем же едете туда? В военное время проверка тех кто въезжает на территорию России необходима ради безопасности всех живущих в её регионах. Такие меры применяли всегда - обоснованность этих мер очевидна. Раньше граждане России были открыты и всем доверяли на слово, но нас наши бывшие сограждане по СССР долго приучали своими действиями и поведением к осмотрительности - что ж теперь обижаться на нас?
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19 час.
Сергей Долгополов
Из серии-Васька слушает да ест.Какое нам дело до истеричных выхлопов каких то хохложопов.
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17 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Их вообще пускать нельзя
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12 час.
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