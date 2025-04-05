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FinFax - Новости банков и вкладов

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В России растет популярность онлайн-продаж ненужных вещей в 2025

В России растет популярность онлайн-продаж ненужных вещей в 2025

Освободите пространство и зарабатывайте деньги — продайте ненужные предметы через интернет. Старые книги, одежда, техника или посуда легко находят покупателей на популярных платформах: «Авито» — до 20 бесплатных объявлений каждый месяц, «Юла» — удобный интерфейс и доставка, Unibo, «КупиПродай» — неограниченные объявления, Oskelly, Posh Market — для брендовой одежды, «Мешок», Auction.

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