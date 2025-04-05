В России растет популярность онлайн-продаж ненужных вещей в 2025

Освободите пространство и зарабатывайте деньги — продайте ненужные предметы через интернет. Старые книги, одежда, техника или посуда легко находят покупателей на популярных платформах: «Авито» — до 20 бесплатных объявлений каждый месяц, «Юла» — удобный интерфейс и доставка, Unibo, «КупиПродай» — неограниченные объявления, Oskelly, Posh Market — для брендовой одежды, «Мешок», Auction.