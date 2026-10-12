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Бункерный принц

Бункерный принц

Wall Street Journal сообщает, что развязавший в 2015 году Йеменскую войну наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман прячется по бункерам расположенным под королевскими дворцами, между которыми он тайно перемещается, чтобы избежать попадания баллистических и гиперзвуковых ракет хуситов.

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