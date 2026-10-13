🇺🇸🇷🇺🇺🇦 «С войной на Украине всё наладится, потому что так всегда бывает», — Трамп объяснил свой оптимизм ▪️Американский президент вновь выразил уверенность в завершении украинского конфликта, предложив довольно своеобразное объяснение: ➖ «В итоге с войной в Украине всё наладится.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-премьер Брита...
- Назван последний ...
- Назван последний ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым