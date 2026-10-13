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Военные новости ★ сводки СВО

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🇺🇸🇷🇺🇺🇦 «С войной на Украине всё наладится, потому что так всегда бывает», — Трамп объяснил свой оптимизм ▪️Американский президент вновь выразил уверенность в завершении украинского конфликта, предложив довольно своеобразное объяснение: ➖ «В итоге с войной в Украине всё наладится.

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