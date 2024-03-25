Роджерс: К вопросу о смертной казни

Евгений Благородный

Мы что боги, что-бы решать кому жить, а кому умереть. Есть пожизненно, и это правильно. В застенках всё-равно долго не живут. А вот уродов которые визжат за смертную казнь, я бы самих в застенки засунул, что-бы почувствовали полное бессилие, и глубокое унижение.