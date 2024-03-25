Страна и люди
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Страна и люди

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Роджерс: К вопросу о смертной казни

Роджерс: К вопросу о смертной казни

Этот текст не согласовали для одного из СМИ. Но я всё равно его напишу.Потому что надо. В соответствии с частью 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации и частью первой статьи 59 УК РФ смертная казнь может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Мы что боги, что-бы решать кому жить, а кому умереть. Есть пожизненно, и это правильно. В застенках всё-равно долго не живут. А вот уродов которые визжат за смертную казнь, я бы самих в застенки засунул, что-бы почувствовали полное бессилие, и глубокое унижение.
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14 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Мы не боги , но созданные богом и мы не имеем права кормить пожизненно убивших наших детей стариков женщин и всех граждан России только лишь потому что кому то не знающего русского языка захотелось много дэнегь зарабатывая убийством
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14 час.
СК
Сергей Кудрявцев
Почему мы должны кормить пожизненно убийц. Предлагаю провести голосование за восстановление смертной казни за особо тяжкие преступления
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13 час.

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