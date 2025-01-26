В ГД призвали не эвакуировать автомобили

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет 27 января законопроект, предлагающий запретить эвакуацию автомобилей при отсутствии у водителя регистрационных документов, за исключением случаев, когда автомобиль числится как угнанный.