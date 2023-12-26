Скажете, что нечего и сравнивать, Владимир это величина, зубр, вельможа, министров одергивает и губернаторов.
КТО КРУЧЕ, ДАНЯ МИЛОХИН ИЛИ ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ?
Комментарии
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Элла
Даня невоспитанный малограмотный хам! Меня поразила позиция автора, его пропагантийская статья. Он даже не разобрался в позиции Соловьёва, которого возмутили высказывания этого необразованного пацана и обращение "старик". И сам Даня не понятно кто: он, она или оно! Вот такое существо опять вернулось в Россию за деньгами, за границей-то он плакал, что деньги закончились и просился в Россию.
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14 час.
Сергей Другов
Любимчик Грефа
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13 час.
ШКИПЕР
Про этого дрища, которого соплёй перешибешь говорить не стоит , от слова совсем. Он никто и звать его никак.
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12 час.
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