КТО КРУЧЕ, ДАНЯ МИЛОХИН ИЛИ ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ?

Элла

Даня невоспитанный малограмотный хам! Меня поразила позиция автора, его пропагантийская статья. Он даже не разобрался в позиции Соловьёва, которого возмутили высказывания этого необразованного пацана и обращение "старик". И сам Даня не понятно кто: он, она или оно! Вот такое существо опять вернулось в Россию за деньгами, за границей-то он плакал, что деньги закончились и просился в Россию.