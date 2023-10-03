Путин встретится с финалистами «Учителя года»

Президент России Владимир Путин сегодня, 4 октября, в режиме видеоконференции проведет заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех», также глава государства встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии