Ученые изучили путь выброса плазмы на Солнце и его связь с космической погодой

Исследователи из Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН первыми в мире смогли в подробностях изучить развитие теплообменных процессов внутри протуберанца (выброса раскаленной плазмы), удаляющегося от Солнца.
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