Финляндия сворачивает связи с Россией

С февраля 2022 года практически полностью свернула сотрудничество с Россией, за исключением нескольких критически важных областей, Финляндия, следует из доклада по внешней политике и безопасности, опубликованного 20 июня пресс-службой финского правительства.
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