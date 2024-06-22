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Личинки реваншизма в немецком правительстве

Личинки реваншизма в немецком правительстве

О тревожных исторических параллелях Заглянувший на «саммит мира» в Швейцарию 15 июня бундесканцлер Олаф Шольц пробыл там недолго и быстренько сбежал вслед за Камалой Харрис.

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