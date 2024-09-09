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Украина создала собственную высокоточную планирующую бомбу, но есть нюанс

Украина создала собственную высокоточную планирующую бомбу, но есть нюанс

Forbes пишет со ссылкой на источники в Киеве, что Украина разработала собственную высокоточную планирующую бомбу, которая, по утверждениям ее разработчиков может стать «ключевым оружием» для ударов по российским военным объектам.

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