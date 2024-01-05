Кайрен Уилсон лидирует во второй группе Championship League 2024

Сегодня 5 января состоится финальный матч, по результатам которого будет определен победитель второй группы пригласительного турнира Championship League 2024, а пока что группу возглавляет Кайрен Уилсон, сообщает WST Кайрен Уилсон (фото: WST) Новости Championship League 2024 (пригласительный) Championship League 2024 (пригласительный).