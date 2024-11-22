Проживание в многоэтажках станет еще дороже: кому хотят повысить оплату за капремонт в 2025 году Ольга БезродняяОбщедомовые расходы ложатся на собственников квартир и в правительстве решили принять новый закон, чтобы оплату сделать равноправной.
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