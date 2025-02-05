В Архангельске комплексно обновят четыре территории

В рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Архангельске стартуют работы по комплексному развитию территорийВ январе 2025 года администрация города заключила договоры, предусматривающие использование этого механизма.
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