Саудовская Аравия: власти на короткое время выпустили раннее чрезвычайное предупреждение, призывая граждан сохранять спокойствие и проследовать в ближайшее безопасное место в Эр-Рияде, провинция Эр-Рияд, рано утром, а затем отменить его в течение нескольких минут.