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Эксперт Клинцевич: Польша покупает западное оружие у Украины для реализации своих «теневых целей»

Управление генерального инспектора министерства обороны США выявило факты хищения вооружения и техники, предоставленной Украине западными союзниками.

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