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Принц Эндрю получил бумаги по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Принцу Эндрю вручили документы по иску об изнасиловании несовершеннолетней американки, сообщает CNN. Необходимые для дальнейшего рассмотрения дела бумаги были оставлены в загородной резиденции второго сына королевы Великобритании Елизаветы II.

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