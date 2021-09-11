Принц Эндрю получил бумаги по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Принцу Эндрю вручили документы по иску об изнасиловании несовершеннолетней американки, сообщает CNN. Необходимые для дальнейшего рассмотрения дела бумаги были оставлены в загородной резиденции второго сына королевы Великобритании Елизаветы II.
Принцу Эндрю вручили документы по иску об изнасиловании несовершеннолетней американки, сообщает CNN. Необходимые для дальнейшего рассмотрения дела бумаги были оставлены в загородной резиденции второго сына королевы Великобритании Елизаветы II.
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