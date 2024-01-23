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Боец СВО Олег Борисяков из Смоленска был награждён медалью Жукова

Боец СВО Олег Борисяков из Смоленска был награждён медалью Жукова

Участника СВО из Смоленской области отметили и на малой родине За отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов России участвующий в специальной военной операции житель Руднянского района Смоленской области Олег Игоревич Борисяков награжден федеральной медалью Жукова.

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